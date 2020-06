FEHÉR LIBERÁLISOK ÉS ANTIFÁK

Nézzék meg ezt a videót. Az angolul nem beszélők kedvéért a cikk és a film azt mutatja be, hogy egy fehér liberálisokkal megrakott autóból téglákat(!) osztogatnak a tüntetőknek, hogy azzal dobálják a rendőröket meg mindent, ami szembe jön, és nem elég libsi, nem elég antifa.

Egy normális fekete nő pedig elküldi ezeket az állatokat a p...ba, és visszaadja nekik a téglájukat.

Tökéletes pillanatfelvétel arról, hogy kik állnak a mostani zavargások mögött (is). És tökéletesen bemutatja azt is, miért van igaza az elnöknek, amikor a hadsereg bevetését helyezi kilátásba. Ezekkel a fehér liberálisokkal és antifákkal, valamint fekete megfelelőikkel, például a BLM szélsőségeseivel nincs miről tárgyalni, nincs miről beszélni, ezeket el kell takarítani a föld színéről. Ezek minden normalitás, minden emberi, minden társadalom halálos ellenségei. És ennek megfelelően kell bánni velük.

I've always said if there's one thing on which conservatives and African-Americans can find common ground, it's how horrible white liberals are. It's pretty evident this week when you see a lot of who is protesting over a black man being murdered, and who is just destroying things (see UFC CHAMP JON JONES: IS THIS SH*T EVEN ABOUT GEORGE FLOYD ANYMORE?