MUNKÁBAN A SZOCIÁLIS MÉDIA

Egy bizonyos Henry Barragan Franco nevű ostoba, idióta fasz, valahol a világban, feltette a facebookjára ezt a filmet, és mellé írta a következő szöveget:

"Ez a helyzet Magyarországon. A rendőrség összeszedi az utcán az 50 évnél idősebb embereket, rendőrségi furgonokba dobják őket, mint az állatokat, hogy a kormány központi karanténjába vigyék őket."

A film 3 ezer megosztásnál jár. Nézzék meg, tényleg érdemes. Egy körülbelül nyolc éves, közepes értelmi képességekkel rendelkező gyerek is megmondja, hogy mindez nem Magyarországon történik. Nem úgy a nagyszerű szociális média! Ott hasít az ügy. És? Nincs és. Ez van. Ezzel úgysem tudsz mit kezdeni. Ez a szociális média, a XXI. század nagy vívmánya. Ahol Henry Barragan Franco is lehet valaki, hozzászólhat, lehet véleménye, ami számít, és figyelnek rá. Megosztják és lájkolják. Minden tökéletes. Ja! És el ne felejtsük! Orbán pedig náci. Henry Barragan Franco és Donald Tusk, a két nyomorult, beteg lelkű rohadék pedig nem a végtelenben, hanem a szociális médiában találkozik. És teljesen mindegy, hogy az egyik lócitrom-pofozó valahol Kolumbia-alsón, a másik meg a Néppárt elnöke. Hasznuk, szellemi képességük, tisztességük azonos, létezésük értelme is ugyanaz: szarrá alakítják az élelmet és használják a szociális médiát. Ja! És van véleményük...